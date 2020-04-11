يعيش الطاقم المشكل من الاطباء و شبه الطبيين المشرف على علاج وباء كورونا بمستشفى الحكيم سعدان ببسكرة الذي حول الى فندق احد الخواص حالة من التذمر و الاستياء بسبب عدم توفر متطلبات العيش كالوجبات الغذائية.



و معلوم ان الطاقم الطبي المذكور اختير له فندق احد الخواص للاقامة به بعد ساعات العمل حماية لعائلاتهم و لتفادي نقل عدوى للمحيط الخارجي حيث حول الى هذا المرفق السياحي حوالي 30 عنصرا لكن المفاجاة انه بخلاف استغلال غرف النوم لم تمنح لهم باقي الخدمات الضرورية في هكذا حالات.



و نقلا عن مصادر موثوقة فان وجبة العشاء ليوم الجمعة تكفل بها "ناس الخير". و في اليوم الثاني السبت اخذ كل منهم وجبته من المستشفى .احد المعنيين قال انه بعد ساعات العمل في مواجهة المصابين بكوفيذ 19 المستجد الا يحتاج الطبيب و الممرض المرهق و المذعور و الذي حرم من عائلته لكوب شاي او فنجان قهوة و وجبة محترمة تساعده على الاسترجاع ؟ ام ان المطالبة بالحجر بعد ساعات العمل تعني تخصيص مرقد و كفى . و ناشد من تحدث الينا الجهات المعنية الى التدخل لتوفير سبل الراحة للطاقم المشرف حتى يتمكن من استرجاع قواه و اداء واجبه على احسن ما يرام.