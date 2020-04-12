Reuters تستخدم الثلاجات المتنقلة كمشارح توضع فيها جثث المتوفين

أصبحت الولايات المتحدة أول بلد في العالم يشهد أكثر من ألفي وفاة بسبب فيروس كورونا في يوم واحد.

وتبين الإحصائيات التي أعدتها جامعة جون هوبكنز أن 2108 أشخاص قد فارقوا الحياة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ، بينما بلغ عدد الإصابات نصف مليون.

ويحتمل أن تتجاوز الولايات المتحدة إيطاليا من حيث عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا حول العالم، لكن خبراء من لجنة متابعة فيروس كورونا في البيت الأبيض يقولون إن مستوى الوباء "بدأ بالتسطح" على امتداد الولايات المتحدة.

وقالت د ديبورا بيركس إن هناك مؤشرات جيدة أن الوباء بدأ في الاستقرار، لكنها حذرت أن الإصابات لم تصل الذروة بعد، بالرغم من المؤشرات الإيجابية.

من جهته قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع أن لا يصل عدد حالات الوفاة الرقم المتوقع وهو 100ألف.

Getty Images مستوى الوباء "بدأ بالتسطح" على امتداد الولايات المتحدة

وفي تطورات متصلة

*أصبحت البرازيل الدولة الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي يتجاوز عدد الوفيات فيها 1000 حالة.

*حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن إلغاء إجراءات العزلة مبكرا قد يؤدي إلى زيادة مميتة في حالات الإصابة.

*فرضت تركيا نظام منع التجوال لمدة 48 ساعة في 31 مدينة بينها إسطنبول وأنقرة بدءا من منتصف الليلة الفائتة . وأدى الإعلان إلى إقبال متزايد على شراء السلع.

*عبرت منظمات االإغاثة عن قلقها بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، حيث أدت سنوات من الحرب الأهلية إلى تدمير النظام الصحي.

ما هي آخر الأرقام في الولايات المتحدة ؟

سجلت الولايات المتحدة 18693 حالة وفاة على الأقل حتى الآن، و 500300 إصابة بالفيروس، وفقا لجامعة جون هوبكنز.

وسجل نصف حالات الوفاة تقريبا في منطقة نيويورك.

وسجلت إيطاليا 18849 حالة وفاة، بينما تجاوز الرقم 100 ألف في أنحاء العالم.

ويتوقع الباحثون أن يبلغ عدد حالات الوفاة الذروة في الولايات المتحدة الجمعة، ثم يبدأ بالتراجع، ليصل إلى 970 حالة في 1 مايو/أيار، وهو اليوم الذي حددته الإدارة الأمريكية لبدء العودة إلى الحياة الاقتصادية.

لماذا يتوقع أن يبدأ الوباء بالتراجع قريبا ؟

قال د أنطوني فوتشي مدير دائرة الأمراض المعدية إن الولايات المتحدة تشهد بوادر انحسار المرض وحالات الوفاة، لكنه أضاف أنه لا ينبغي التوقف عن نظام التباعد الاجتماعي بعد.

ولاحظت د بريكس أن معدل تزايد حالات الإصابة بدأ بالاستقرار على ما يبدو في المناطق الأكثر انتشارا للمرض كنيويورك ونيوجيرسي ومدينة شيكاغو.

وأضافت أن معدل حالات الوفاة أقل بكثير منها في دول أخرى إذا أخذنا بعين الاعتبار النسبة إلى عدد السكان.

لكنها أكدت أن الوباء لم يصل إلى الذروة بعد، وأضافت "علينا الاستمرار في فعل ما فعلناه أمس والأسبوع الماضي والذي سبقه لأن هذا ما سيوصلنا في النهاية إلى الضفة الأخرى".

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو الجمعة إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن المنحنى بدأ بالتسطح في الولاية، وأشار إلى أنه من المبكر البدء في التراجع عن إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتعاني الأقليات العرقية في الولايات المتحدة أكثر من غيرها، حيث نسبة الإصابات في أوساطها أعلى من المعدل.

وقال جيروم آدم، كبير الجراحين الأمريكيين إن المؤشرات مقلقة لكنها متوقعة لأن الأقليات في الولايات المتحدة تعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والربو والسسكري.

وأثار آدم الجدل بدعوته الأقليات بالتوقف عن استهلاك الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات لتقليل المخاطر.

وقال ترامب في بيان يوم الجمعة إنه شاهد صور الأكفان الملتقطة من الطائرات المسيرة في نيويورك . وقال مسؤولون إن الجزيرة التي كان يدفن فيها الموتى بدون اقارب على مدى السنوات المئة والخمسين الماضية تدفن الآن خمسة أضعاف عدد الموتى.

في هذه الأثناء يناقش النواب في واشنطن إمكانية أن يغطي "صندوق أبطال كوفيد-19" مكافآت للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

ويتضمن الاقتراح الذي قدمه الديمقراطيون رفع مخصصات المعنيين 13 دولارا في الساعة .

وسيستفيد من هذا الإجراء أطباء وممرضات والعاملون في البقالات وآخرون.