بعد واشنطن جاء الدور على صاحب جائزو نوبل للطب عام 2008 ومكتشف فيروس السيدا، للتشكيك في الرواية الصينية حول كورونا.

قال لوك مونتانيي، البروفيسور الفرنسي، أنه لا يصدق رواية انتشار الفيروس من سوق في مدينة ووهان، وعلى غرار تصريحات الادارة الأمريكية يعتبر مكتشف السيدا أن فيروس كورونا المستجد مصدره مخبر صيني في المدينة ذاتها.

وأضاف "مخبر مدينة ووهان تخصص منذ سنة 2000 في الفيروسات التاجية وله خبرة طويلة في هذا المجال".

وذهب مونتانيي أبعد من ذلك قائلا "درست مع زميلي المختص في الرياضيات جون كلود بيريز جينوم (البصمة الوراثية) لفيروس كورونا بدقة ووجدنا أن جزء منها يحمل جينوم فيروس السيدا، وهي نفس النتيجة التي وصلت اليها عدة دراسات مؤخرا من بينها دراسة فريق بحث هندي".

وحسبه فان مخبر ووهان حاول ايجاد لقاح للسيدا بادخال جزء من جينوم هذا الأخير في فيروس كورونا.