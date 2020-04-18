يمكن استعمال الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي ككاميرا ويب بواسطة التطبيقات المناسبة، ولا يهم في ذلك ما إذا كان الجهاز قديما أو حديثا، ولكن الأهم أن يكون الجهاز الجوال متصلا بنفس الشبكة التي يعمل بها الحاسوب اللوحي أو الحاسوب المكتبي.

أندرويد الهواتف والحواسيب

بالنسبة للهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد فإنه يمكن استعمال التطبيق "درويدكام وايرليس ويبكام" (Droidcam Wireless Webcam) المجاني الذي يتيح إمكانية نقل الصوت والصورة، وهناك برنامج صغير يلزم تثبيته على الحاسوب المحمول أو الحاسوب المكتبي المزود بنظام مايكروسوفت ويندوز أو لينوكس، ويقوم بتوفير برامج التشغيل اللازمة وإنشاء الاتصال.

وعلى الجانب الآخر يقوم تطبيق أي بي ويبكام (IP Webcam) المجاني بإرسال الصورة فقط إلى الحاسوب، مما يتعين تثبيت برنامج أي بي كاميرا أدابتر (IP Camera Adapter) عليه، ولنقل الصوت فإنه يتم استعمال ميكروفون سماعة الرأس أو الميكروفون المدمج في الحاسوب المحمول.

آيفون وآبل

هناك بعض التطبيقات المختلفة التي يمكن استعمالها للقيام بهذه المهمة لتحويل هواتف آيفون أو حواسيب آيباد اللوحية إلى كاميرا ويب مع حاسوب ماك، وتنصح مجلة التكنولوجيا "بي سي فيلت" الألمانية باستعمال تطبيق "كينونيز إيبوكام ويب كام" (Kinonis EpocCam Webcam) الذي يمتاز بسهولة إعداده.

ويمتاز الإصدار المجاني -الذي يتضمن إعلانات وعلامة مائية في بعض الأحيان- بأنه يعمل مع أجهزة ماك وحواسيب ويندوز، علاوة على أنه يعمل مع أي جهاز جوال من آبل مزود بنظام التشغيل "آي أو إس 10.3" على الأقل، حتى إذا كان طرازا قديما مثل آيفون 5 أو آيباد ميني 2.

وأوضحت "بي سي فيلت" أنه يتعين تثبيت التطبيق إيبوك كام (EpocCam) على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد أولا، ثم الانتقال إلى الرابط "www.kinoni.com" على جهاز الماك أو الحاسوب المكتبي لتثبيت برنامج التشغيل لنظام "ماك أو إس" للإصدار 10.12 على الأقل، أو نظام ويندوز 7 على الأقل، وهنا يتعين اتباع خطوات التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز مجددا.

وبمجرد تشغيل البرنامج على جهاز الماك أو الحاسوب المكتبي يجب تشغيل التطبيق على الجهاز الجوال، ولكنه يحتاج بعض الوقت لكي يبحث التطبيق عن الحاسوب الخاص بالمستخدم، وبمجرد تشغيل التطبيق على الحاسوب يتم دعم الفيديو وتنشيط تطبيق إيبوك كام، حيث يتم نقل الفيديو إلى الحاسوب عن طريق شبكة واي فاي، وعند استعمال تطبيق التراسل الفوري سكايب مثلا، فإنه يجب الانتقال إلى إعدادات الصوت والفيديو واختيار تطبيق إيبوك كام من القائمة المنسدلة أعلى شاشة الفيديو.

وعند استعمال الإصدار المجاني من التطبيق فإن جودة الفيديو المسموحة هي 480 640x بكسلا، ويمكن الاستفادة من نقل الفيديو بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (Full HD) عند تنزيل الإصدار المدفوع من التطبيق.