أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 174 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر من مساء الثلاثاء. وشُخصت أكثر من مليونين و525240 إصابة مؤكدة في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

لليوم الرابع..لا وفيات بكورونا في الصين

سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، بينها 23 لقادمين من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788 ، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.

8 إصابات لأطفال في دار أيتام بطوكيو

ذكرت وسائل إعلام محلية أن دارا لرعاية الأطفال الرضّع والصغار الأيتام في طوكيو أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني حالات إصابة لدى الأطفال بفيروس كورونا.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، إن نتيجة اختبار للكشف عن الفيروس خضع له أحد العاملين في المؤسسة جاءت إيجابية (مصاب) يوم 16 أفريل، مما أدى لإجراء فحوص لجميع المقيمين بالدار.

وأضافت الوكالة أنه لم تظهر على أي من الأطفال الثمانية الذين بيّنت الفحوص إصابتهم بالفيروس أعراض شديدة مثل الحمى.

5236 إصابة جديدة في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 57 وفاة و5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت 513 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999 إصابة سجلت في 85 من أقاليم البلاد.

وتماثل 547 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 4420 شخصا.

تايلاند.. استمرار تراجع عدد الإصابات

قالت السلطات الصحية التايلاندية، اليوم الأربعاء، انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في استمرار للمنحى التنازلي في معدلات الإصابة اليومية.

وكانت تايلاند قد أعلنت أمس الثلاثاء عن 19 إصابة جديدة ووفاة واحدة، بعد أن سجلت خلال اليوم السابق 27 إصابة جديدة ولا وفيات خلال يوم، وبلغت حصيلة وباء كورونا في البلاد حتى الآن 2896 إصابة و49 وفاة.

بولندا: الإصابات تتخطى عتبة 10 آلاف

أكدت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد، متخطيا حاجز الـ10 آلاف إصابة.

وجاء في بيان الوزارة " ارتفع عد المصابين في البلاد إلى 10034 شخصا وبلغ إجمالي الوفيات 404.

وكانت الحكومة بدأت يوم الاثنين الماضي في تخفيف بعض القيود الاحترازية المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

33 إصابة جديدة في السودان

أفادت وزارة الصحة السودانية أنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة إن 31 إصابة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في الخرطوم، بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.

ألمانيا تسجل تسارعا في الإصابات الجديدة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زادت بـ 2237 لتصل إلى 145694، وهو اليوم الثاني على التوالي من تسارع الإصابات الجديدة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات المبلغ عنها بـ281 حالة وفاة جديدة، إلى 4879.

وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية.