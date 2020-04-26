بعد النجاح الكبير الذي حققته منصات الاجتماعات الافتراضية، خاصة "زووم"، في زمن كورونا، قرّر عملاق الانترنت فايسبوك بدوره إنشاء خاصية جديدة لمنافسة هذه المنصات، في تأكيد جديد على هرولة فايسبوك نحو الاستفادة من أيّ خدمة جديدة تظهر لأجل تثبيت مكانته العالمية.

ووفق ما نشره موقع "Techcrunch"، فإن فايسبوك بدأ أمس الجمعة في تفعيل هذه الخاصية في مجموعة من البلدان الناطقة بالإنجليزية، إذ يمكن للمستخدم بدء محادثة جماعية بالفيديو مع أصدقائه، وحتى دعوة آخرين خارج القائمة للمشاركة في المحادثة.

وتظهر هذه المحادثات على شكل "غرف افتراضية" في صفحة الاستقبال وليس فقط في مكان الرسائل الخاصة، كما ستحظى بعدد من الخاصيات منها تخطيط الاجتماع، إتاحته للجميع أو فقط للأصدقاء، وإقفاله تماما بعد الوصول إلى عدد المشاركين المطلوب.

ويتوقف عدد المشاركين في هذه المحادثات الجماعية على ثمانية أشخاص، ولكن سيتضاعف العدد إلى 50 خلال الأسابيع القادمة حسب المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن التقنية لن تتوقف فقط على شبكة فيسبوك في حد ذاتها، ولكن ستستعين كذلك بمنصتي إنستغرام وواتساب (مملوكتان لفيسبوك)، لأجل جلب أكبر عدد من المستخدمين.

ونقل الموقع عن ستان شودنوفسكي، رئيس قسم ماسنجر فايسبوك، قوله: "المحادثات الجماعية بالفيديو انفجرت حقاً في زمن كوفيد-19. صحيح أنه كانت لدينا خطة لتطوير محادثات من هذا النوع، لكن الآن قمنا بتسريع الخطط".

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته منصات اجتماعات الفيديو، خاصة في زمن كورونا الذي ارتفع خلاله الطلب على اجتماع الفيديو سواء في الشركات أو للتعليم عن بعد أو حتى لاحتضان البرامج الحوارية.