كشفت دراسة نشرتها بوابة Eurekalert الأوروبية، أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا المعوية والتكاثر فيها، مما يشير إلى إمكانية انتشار العدوى ليس فقط عن طريق القطرات المحمولة جوا.

فقد قام علماء هولنديون من معهد هابريشت، والمركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، وجامعة ماستريخت، بفحص آثار الفيروس التاجي على نماذج زراعة الخلايا في الأمعاء البشرية واستجابة هذه الخلايا. فعندما تمت إضافة الفيروس التاجي إلى جينيوم هذه الخلايا، سرعان ما أصيبت بالعدوى وزاد عدد الخلايا المصابة بشكل مفاجئ.

ووفقا للخبراء، فإن كثيرون من المرضى يعانون من أعراض أخرى لـ COVID-19 مثل الغثيان والإسهال، فضلا عن الكشف عن الجسيمات الفيروسية في البراز، وتشير البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال ما يسمى "انتقال فيروس البراز عن طريق الفم" أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.