تماثل 12 شخصا للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بسيدي بلعباس وتيسمسيلت، حسبما أفاد المصالح الصحة بالولايتين.

وتم تسجيل اليوم ست حالات شفاء لنساء مصابات بفيروس كورونا على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية "دحماني سليمان" لسيدي بلعباس، وفق ذات المؤسسة الصحية، التي أشارت إلى أن نتائج تحاليل الحالات الستة جاءت سلبية بعد خضوعها للعلاج لمدة 16 يوما.

وذكر ذات المصدر أن الحالات التي شفيت تعود لعائلة واحدة من بينها الأم وابنتها الحامل في الشهر الثامن وأختها إلى جانب ثلاثة نساء تربطهن علاقة قرابة بهن، مشيرا إلى أنهن التقطن العدوى بعد حضورهن لجنازة أحد أقربائهن.

ومن جهة ثانية، غادر ستة أشخاص المؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) اليوم الاثنين بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا، استنادا لمديرية الصحة والسكان.

وقد غادر هؤلاء المرضى المستشفى بعد تعافيهم وصدور نتائج تحاليل من ملحقة معهد باستور بوهران والتي كانت سلبية, مثلما أضاف نفس المصدر.

وأبرزت ذات المديرية بأنه بعد مغادرة هؤلاء الأشخاص يرتفع بذلك عدد الذين تماثلوا للشفاء بالولاية إلى 35 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 88 سنة والذين كانوا يخضعون للبروتوكول العلاجي هيدروكسي كلوروكين.