تم تسجيل 174 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4648 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي (2) وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات الى 465 حالة. في الجزائر، وتتوزع مجمل الاصابات وحالات الجديدة وحالات الوفاة عبر الولايات في البلاد فيما يالي:

البليدة: إجمالي الإصابات 848، وتسجيل 7 حالات جديدة، الوفيات: 108 حالة

الجزائر: إجمالي الإصابات 543، وتسجيل 7 حالات جديدة، والوفيات 111 حالة سجلت حالة واحدة جديدة.

وهران: إجمالي الإصابات: 261، وتسجيل 3 حالات جديدة، الوفيات 13حالة

سطيف: إجمالي الإصابات: 234، وتسجيل 18 حالة جديدة الوفيات 17 حالة

عين الدفلى : إجمالي الإصابات: 224، وتسجيل 10 حالات جديدة، الوفيات: 5 حالة

قسنطينة: إجمالي الإصابات: 198 وتسجيل 13 حالة جديدة، الوفيات: 10 حالة

تيبازة: إجمالي الإصابات: 175، وتسجيل 6 حالات جديدة، الوفيات: 24 حالة

برج بوعريريج: إجمالي الإصابات: 164 وتسجيل 14 حالة جديدة، الوفيات: 23 حالة وتسجيل حالة واحدة جديدة.

بجاية: إجمالي الإصابات: 138، وتسجيل 3 حالات جديدة، الوفيات: 14 حالة

تلمسان : إجمالي الإصابات: 128 وتسجيل 11 حالة جديدة، الوفيات: 6 حالة

تيزي وزو: إجمالي الإصابات: 108 وتسجيل حالتين جديدتين، الوفيات: 15 حالة

المدية: إجمالي الإصابات: 106 وتسجيل 18 حالة جديدة، الوفيات: 10 حالة

ورقلة : إجمالي الإصابات: 88 ولم تسجل أي حالة جديدة، الوفيات: 8

أم البواقي : إجمالي الإصابات: 86، وتسجيل 11 حالة جديدة، الوفيات: 5

تيارت : إجمالي الإصابات : 84، ولم تسجل أي حالة جدية ، الوفيات: 5

عنابة: إجمالي الإصابات: 81 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 4

الجلفة : إجمالي الإصابات: 70 ولم تسجل أي حالة جدية ، الوفيات: 5

غرداية : إجمالي الإصابات: 68 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 4

بسكرة: إجمالي الإصابات: 67 وتسجيل حالتين جديدتين الوفيات: 6

مستغانم : إجمالي الإصابات: 60 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 3

الشلف : إجمالي الإصابات: 55 وتسجيل 6 حالات جديدة، الوفيات: 1

معسكر: إجمالي الإصابات: 54 وتسجيل حالتين جديدتين الوفيات: 4

سكيكدة: إجمالي الإصابات: 53 وتسجيل حالتين جديدتين الوفيات: 4

بشار : إجمالي الإصابات: 52، وتسجيل 10 حالات الجديدة الوفيات: 0

بومرداس : إجمالي الإصابات: 52، وتسجيل حالة واحدة جديدة، الوفيات: 8

سيدي بلعباس : إجمالي الإصابات: 51، ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 6

أدرار: إجمالي الإصابات: 51 وتسجيل 5 حالات جديدة، الوفيات: 2

باتنة : إجمالي الإصابات: 51 وتسجيل حالتين جديدتين الوفيات: 4

تيسمسيلت : إجمالي الإصابات: 51 وتسجيل 4 حالات جديدة، الوفيات: 2

عين تيموشنت : إجمالي الإصابات: 46 وتسجيل حالة واحدة جديدة، الوفيات: 4

خنشلة: إجمالي الإصابات: 46، ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 2

جيجل : إجمالي الإصابات: 46 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 5

الوادي: إجمالي الإصابات: 42 وتسجيل حالتين جديدتين الوفيات: 8

الأغواط : إجمالي الإصابات: 40 وتسجيل 6 حالات جديدة، الوفيات: 0

غليزان: إجمالي الإصابات: 36 وتسجيل 3 حالات جديدة، الوفيات: 3

تبسة : إجمالي الإصابات: 34 وتسجيل حالة واحدة جديدة، الوفيات: 3

البويرة: إجمالي الإصابات: 28 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 3

قالمة : إجمالي الإصابات: 28 وتسجيل 4 حالات جديدة الوفيات: 1

المسيلة : إجمالي الإصابات: 26 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 7

ميلة : إجمالي الإصابات: 16 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 1

الطارف : إجمالي الإصابات : 16 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0

سوق أهراس : إجمالي الإصابات: 15 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 1

تندوف : إجمالي الإصابات: 9 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0

نعامة : إجمالي الإصابات: 8 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0

سعيدة : إجمالي الإصابات: 5 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0

البيض : إجمالي الإصابات: 3 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0

تمنراست : إجمالي الإصابات: 3 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0

إليزي : إجمالي الإصابات: 2 ولم تسجل أي حالة جدية، الوفيات: 0