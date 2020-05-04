تسلمت الجهات القضائية بمحكمة بشار ملف 5 أشخاص، محملا بالتهم التالية حيازة و بيع ووضع للبيع مواد مؤثرة عقليا، حيازة بيع ووضع للبيع للشراء قصد البيع ونقل مواد مؤثرة عقليا في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب باستعمال وسيلة نقل، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي والصحة العمومية، مخالفة المراقبة الإدارية والأمنية والتقنية باستعمال وحيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي.



وحسب المعطيات المتوفرة فإن توقيف هؤلاء تم بتنسيق بين عناصر الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة، حيث عرفت هذه العملية عدة مراحل، فكانت البداية بحجز كمية:953 قرصا من دواء "البريقابالين" ذي الخصائص المخدرة، مع حجز كمية أخرى معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع "إكستازي دومينو" قدر عددها بـ:496 قرص، وهي العملية التي جاءت بعد استغلال المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات لمعلومات تفيد بمحاولة إدخال كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة بشار انطلاقا من إحدى الولايات الشمالية وهذا لغرض ترويجها في أوساط الشباب، ليتم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري ن ع 03 بشار، مكنت من توقيف المشتبه فيه (37 سنة) على متن مركبة سياحية على مستوى نقطة مراقبة أمنية تم نصبها من طرف عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بالطريق الوطني رقم 06، وبتفتيش المركبة تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ:1320 قرصا من نوعي "بريقابالين" و "إكستازي دومينو".



وفي مرحلة أخرى مكنّ التحري المعمق مع المشتبه فيه الموقوف، من التعرف على هوية الشخص الموجهة إليه كمية المؤثرات العقلية المحجوزة، لتباشر الجهات المشرفة على العملية التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، وهذا لتوقيف المشتبه فيه وتفتيش منزله العائلي، أين مكنت العملية من ضبط وحجز كمية:76 قرصا من نوع "إكستازي دومينو"، قطعة مخدرات بوزن:0,35 غراما، كما ضبط بغرفة شقيقه على كمية:53 قرصا من نوع "بريقابالين"، وهذا الأخير تم توقيفه هو الآخر بوسط مدينة بشار رفقة شخص آخر، ليتم اقتيادهما إلى مقر المصلحة للتحري معهما بشأن القضية.



وحسب مصدر مطلع فإن استغلال كافة المعطيات والمعلومات في شأن هذه القضية، تم التوصل إلى هوية الممون الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية وهو شاب في العقد الثالث من العمر (33 سنة)، هذا الأخير وبموجب إذن بتمديد الاختصاص من طرف الجهات القضائية المختصة، تم توقيفه على مستوى مدينة وهران بالتنسيق مع الفرقة الأولى للبحث والتدخل التابعة لأمن ولاية وهران.



واستنادا لذات المصدر فقد مكنت هذه العملية إجمالا من حجز كمية معتبرة قدرت بـ:1449 قرصا من نوعي "بريقابالين" و"اكستازي دومينو". وبموجب ملف إجراء قضائي يتعلق بحيازة و بيع ووضع للبيع مواد مؤثرة عقليا، حيازة بيع ووضع للبيع للشراء قصد البيع ونقل مواد مؤثرة عقليا في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب باستعمال وسيلة نقل، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي والصحة العمومية، مخالفة المراقبة الإدارية والأمنية والتقنية باستعمال وحيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحالهم قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداع ثلاثة مشتبه فيهم الحبس المؤقت، ووضع المشتبه فيهما الآخرَيْن تحت إجراء الرقابة القضائية.