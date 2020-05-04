الفنان الراحل إيدير الذي وافته المنية ليلة أول أمس سيوارى الثرى في الناحية الباريسية، حسبما جاء في بيان نقلته الصحافة الإثنين.

و جاء في بيان لعائلته نشرته على صفحة التواصل الاجتماعي: "نعلمكم أن والدنا العزيز سوف يوارى الثرى في جو عائلي حسبما تمليه الظروف الصحية الحالية، ولهذا السبب سوف يتم دفنه في الضاحية الباريسية. نتأسف بعمق لهذا الظرف الذي نمر به جميعا و الذي لا يسمح للذين يودون توديعه بإلقاء النظرة الأخيرة عليه" .

و أضاف البيان " نعلم العائلة والأصدقاء بالحزن الذي ينتابنا و نطلب منكم تفهم هذا الوضع. كان يحبكم جميعا و كان بوده أن تكونوا بجانبه ".