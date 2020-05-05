أظهر إحصاء جمعته وكالة "رويترز" للأنباء استنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومات أن عدد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز ربع مليون وفاة وأن إجمالي الإصابات المسجلة تجاوز 3.5 مليون مصاب فيما بدأت دول عديدة تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الجائحة.

وكانت معظم الوفيات والإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية لكن الأعداد تتزايد في بؤر أصغر بأمريكا اللاتينية وإفريقيا وروسيا.

وتم تسجيل 3914 وفاة جديدة و75646 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 250152 والإصابات إلى 3.59 مليون شخص. وذكرت البيانات الرسمية المتاحة أن ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص تعافوا من المرض.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذا العدد يتجاوز عدد وفيات مرض الحصبة على مستوى العالم عام 2018 وهو 140 ألف وفاة.

وعلى الرغم من أن المسار الحالي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا لا يزال بعيدا بشدة عن وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم عام 1918 وأصاب ما يقدر بنحو 500 مليون شخص وتسبب في وفاة 10 بالمئة من المرضى فإن الخبراء يعبرون عن قلقهم من أن البيانات المتوفرة بخصوص كورونا لا تعكس حقيقة تأثير الوباء.

وتوجد في بلجيكا أعلى نسبة وفيات بالمرض بين الدول التي تشهد تفشيا كبيرا وهي 16 بالمئة. وتصل نسبة الوفيات في أستراليا ونيوزيلندا إلى واحد بالمئة وتسجل النسبة 15 بالمئة في بريطانيا و14 بالمئة في إيطاليا وستة بالمئة في الولايات المتحدة. وتبلغ نسبة الوفيات بالفيروس في الجزائر عشرة بالمئة.

الرئيس السوري يحذر من كارثة في البلاد إذا ارتفعت حالات الإصابة

حذر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين من أن البلاد قد تواجه كارثة حقيقية إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وفاقت الأعداد الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية.

وقال الأسد في كلمة أمام اللجنة الحكومية التي تشرف على إجراءات الحد من الوباء إن انخفاض مستوى العدوى الحالي لا يعني أن سوريا خرجت من دائرة الخطر.

وقال إن هذه الأرقام قد ترتفع فجأة في غضون أيام قليلة أو أسابيع قليلة وستحدث كارثة حقيقية في سوريا.

وفرضت الحكومة حظرا للتجول في أنحاء البلاد منذ شهر بعد الإعلان رسميا عن أول حالة إصابة عقب أسابيع من نفي مزاعم لمصادر طبية وشهود عن وجود عدة إصابات.

وأعلنت سوريا حتى الآن عن رصد 44 حالة إصابة مؤكدة وثلاث وفيات. وحذرت الأمم المتحدة وموظفو إغاثة من أن البلاد معرضة لخطر كبير في حال انتشار المرض على نطاق واسع في ظل قطاعها الصحي الهش ونقص الموارد.

وتحت ضغوط لتخفيف الأثر الاقتصادي على البلد الخاضع لعقوبات، خففت السلطات إجراءات العزل في الأسبوع الماضي وسمحت لمجموعة من الحرف والأنشطة التجارية باستئناف العمل.

الصين تسجل إصابة واحدة في البر الرئيسي

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو أيار انخفاضا من ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.

وسُجلت أيضا 15 حالة إصابة بدون أعراض في الرابع من مايو ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

نيوزيلندا بلا حالات إصابة جديدة لليوم الثاني

لم تسجل نيوزيلندا أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا يوم الثلاثاء فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئا فشيئا بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

685 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685 إلى 163860 إصابة.

وأضافت أن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 139 إلى 6831.

المكسيك تسجل 1434 إصابة جديدة بكورونا و117 وفاة

قال مسؤول في مجال الصحة بالمكسيك إن البلاد سجلت 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و117 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة فيها إلى 24905 والوفيات إلى 2271.

كان مسؤولو الصحة قد قالوا إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير.

إصابات كورونا تصل إلى 1152372 بأمريكا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين بوصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1152372 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67456.

وحدّثت المراكز في مطلع هذا الأسبوع عدد الحالات إلى 1122486 وقالت إن 65735 شخصا توفوا في جميع أنحاء البلاد، لكن تلك الأرقام كانت أولية ولم يتم تأكيدها من قبل الولايات منفردة.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، والتي أعلنتها المراكز يوم الاثنين، هي حتى يوم الثالث من مايو.

ولا تعكس أرقام هذه المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.

إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية.

كانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل.

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 532 إصابة.

وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الوباء في مارس آذار منها حالتان في القدس.

كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من الإصابات منذ 77 يوما

سجلت كوريا الجنوبية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 4 إصابات منذ يوم 18 فبراير الماضي.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، أن جميع الإصابات الجديدة كانت واردة من الخارج ولا يوجد حالة لانتقال العدوى داخليا.

وأفادت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حصيلة الإصابات بلغ 10 ألاف و804 حالات، وبذلك سجل عدد المصابين الجدد أقل من 20 حالة لليوم الـ18 على التوالي , بعد أن سجل العدد 18 حالة في يوم 18 أبريل الماضي.

وأشارت (الوكالة) إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة الثلاث، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان قيد العزل الصحي في مدينة (إنتشون) بعد وصوله إلى الوطن قادما من الخارج. ولم تسجل البلاد أي حالة لانتقال العدوى داخليا لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الاثنين خطتها لاستئناف الدراسة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على إغلاق المدارس، كتدبير استباقي وقائي ضد تفشى وباء كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وكالة "يونهاب"، بأنه بموجب هذه الخطة، تعود دفعات السنة النهائية من المرحلة الثانوية للمدارس يوم 13 مايو الجاري، فيما تبدأ باقي الدفعات والمراحل الدراسية في العودة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي استئناف فتح المدارس مع تراجع القلق من تفشي الوباء داخل البلاد، حيث تراجعت أعداد الإصابات الجديدة إلى أعداد فردية خلال الأيام الأخيرة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 909 حالة إصابة يومية في 29 فبراير الماضي.

جائحة كورونا .. باكستان تخفف قيود الإغلاق تدريجيا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الاثنين، أن الحكومة ستقوم بتخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بالحد من تفشي جائحة فيروس كورونا بالبلاد بشكل تدريجي.

وقال عمران خان، في خطاب له، إن الحكومة تهدف من خلال تخفيف قيودات الإغلاق، إلى دعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الغرض من إنشاء قوة شباب خاصة تضم متطوعين هو مساعدة الحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى لدعم الشعب في هذا الوقت الصعب.

وأشار إلى أن أكبر تحدي تواجهه الحكومة هو الحفاظ على التوازن بين منع انتشار الوباء في البلاد وحماية الشعب من المجاعة والبطالة، داعيا قوة الشباب خاصة إلى خلق الوعي بين الشعب حول اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الجائحة.

وكانت باكستان أطلقت حملة لتعبئة متطوعين شباب لإيصال مساعدات للملايين من العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب إغلاق العديد من المرافق الحيوية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

تركيا تبدأ تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن بلاده ستبدأ تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) اعتبارا من اليوم وسترفع القيود المفروضة على السفر بين المدن في سبع مناطق وتخفف حظر التجول المفروض على كبار السن والشبان في مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة له "إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة الفيروس، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو"، مشددا في الوقت ذاته على استمرار منع التجول المفروض في عطلة نهاية الأسبوع في 31 مدينة.

كما أفاد بأن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو الجاري شريطة الالتزام بالتدابير الصحية لاحتواء الفيروس.

وأشار أردوغان إلى أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيتمكن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 64 عاما، من الخروج لأربع ساعات يوميا.

نيجيريا : الشروع في تخفيف القيود بلاغوس وابوجا بسبب كورونا

بدأت نيجيريا في تخفيف القيود المفروضة في العاصمة أبوجا وفي كبرى مدنها لاغوس أمس الاثنين في استئناف لنشاط أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد أكثر من أربعة أسابيع على فرض إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت نيجيريا 2558 حالة مؤكدة بالمرض و87 وفاة منذ ظهور أول حالة لديها في أواخر فبراير.

وقالت الحكومة إن أوامر البقاء في المنزل التي فرضت منذ 30 مارس في أبوجا وولايتي لاغوس واوجون ستخفف تدريجياً على مدى ستة أسابيع.

كوريا الجنوبية .. استئناف الدراسة اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلنت كوريا الجنوبية، امس الاثنين، خطتها لاستئناف الدراسة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على إغلاق المدارس كتدبير استباقي وقائي ضد تفشى وباء كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنه بموجب هذه الخطة تعود دفعات السنة النهائية من المرحلة الثانوية للمدارس يوم 13 ماي الجاري، فيما تبدأ باقي الدفعات والمراحل الدراسية في العودة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ويتلقى الطلبة في كوريا الجنوبية دروسا عبر الإنترنت منذ شهر أبريل الماضي، على الرغم من أن الفصل الدراسي عادة ما يبدأ في شهر مارس، لكن الحكومة قررت تأجيل الفصل خمسة أسابيع كجزء من جهود مكافحة فيروس كورونا.

بنغلاديش .. حالات الإصابة تتخطى عشرة آلاف

أكدت وزارة الصحة في بنغلاديش، أمس الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى عشر آلاف إثر تسجيل 688 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بذلك إلى 10 آلاف و143 حالة، منذ رصد أول حالة في البلاد قبل شهرين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 182 وفاة.

يشار إلى أن السلطات في بنغلاديش أغلقت المنافذ البرية والجوية والبحرية لهذا البلد البالغ تعداد سكانه حوالي 170 مليون نسمة، بالإضافة إلى الطرق البرية والسكك الحديدية الداخلية.

السنغال : تسجيل 89 حالة اصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، أمس الاثنين، عن تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 807 فحوص أجريت في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 1271 حالة منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي عشر حالات، في ما بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 415 شخصا.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أول أمس الأحد، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل، بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء السنغالية أن حالة الطوارئ المعلنة تسمح للسلطات بـ"تنظيم أو حظر حركة البضائع والأشخاص، وكذا التجمعات، وغلق الأماكن العامة، وحظر حركة الطائرات والسفن، وإحكام السيطرة على نقاط الدخول والخروج".