قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده اعتقلت الاثنين أمريكيين حاولا، رفقة مجموعة من "المرتزقة"، فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وفي خطاب أمام القيادة العليا للقوات المسلّحة قال مادورو إن السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أمريكيين اثنين يبلغان من العمر 34 عاماً و41 عاما، عارضا عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وقدم مادورو الأمريكيين المعتقلين على أنهما "عضوان في جهاز أمن" رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الاثنين، اتهمت النيابة العامة الفنزويلية غوايدو بتجنيد "مرتزقة" من أموال النفط المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، للإعداد لعملية "توغل" بحرية للبلاد.

وتأتي محاولة "الغزو" المزعومة هذه بعد أكثر من عام على دعوة غوايدو الجيش للانتفاضة، عندما حاول دون جدوى في 30 أبريل 2019 تحريض الثكنات على التمرد ضد مادورو.

وتتهم الحكومة التشافية مرارا غوايدو بالتورط في "مؤامرات" ضد الرئيس الاشتراكي بمساعدة كولومبيا والولايات المتحدة. ويتمتع مادورو بدعم ضباط الجيش، عماد النظام السياسي الفنزويلي، إضافة إلى الصين وروسيا وكوبا.