دخل نادي ميلان الإيطالي سباق المنافسة على ضم نجم نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري، يوسف عطال.

وأشارت صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية، إلى أن نادي ميلان يضع يوسف عطال ضمن حساباته لتدعيم الجانب الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط الجزائري الدولي يوسف عطال، صاحب الـ23 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2023.

ويُعد عطال أبرز الصفقات المطروحة بشدة على طاولة ميلان في الميركاتو المقبل، حيث تصر إدارة النادي على الحصول على خدماته، وقد تستعين بزميله في المنتخب الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لتسريع المفاوضات.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى اهتمامها بالحصول على خدمات الجزائري الدولي عطال، ومنها؛ تشيلسي، وتوتنهام، وباريس سان جيرمان.