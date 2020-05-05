أكد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط على إكمال السنة الدراسية الجامعية مستبعدا تماما إمكانية حدوث سنة بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف عبد الحفيظ ميلاط في تصريح للإذاعة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن عودة الطلبة إلى الجامعة مرهون بتطورات الوضع الصحي في البلاد مقترحا تاريخ 15 ماي موعدا لذلك، وفي حالة استمرار انتشار الجائحة، يؤجل هذا التاريخ إلى سبتمبر المقبل، مرجعا القرار الأخير في مسألة العودة للدراسة الجامعية إلى رئيس الجمهورية.

ودعا ميلاط، الجامعة الجزائرية إلى الاستعداد للعودة التدريجية لنحو مليون وسبعمائة ألف طالب وذلك على ثلاث مراحل وبمستويات دراسية معينة لتفادي الاكتظاظ وما ينجر عنه من خطورة على الوضع الصحي.

واعتبر أن مدة أسبوعين إلى ثلاثة كافية للطلبة للذهاب إلى الامتحانات لأن نسبة الدروس متقدمة كما أن الموسم الجامعي الحالي تميز بالهدوء بعيدا عن الإضرابات.