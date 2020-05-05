أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت يوم أمس، مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة الثعالبة، بلدية الأخضرية بولاية البويرة .

وحسب البيان، فان المخبأ يحتوي على أربعة مسدسات رشاشة وأربعة مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى 55 قنبلة تقليدية الصنع وعشرين 20 كيلوغرام من مادة TNT.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مهربا وضبطوا شاحنتين محملتين بـ 48.3 طن من المواد الغذائية.