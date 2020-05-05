أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة كردون صابر، صبيحة اليوم الثلاثاء، بيان صحفي تسلمت "الخبر" نسخة منه، بخصوص جريمة قتل شغلت الرأي العام المحلي في الشهر الكريم. تورط فيها شاب بحي دوار الغربة بمدينة تبسة بدهس الضحية بواسطة السيارة.

وتضمن نص البيان الصحفي، أنه عملا بنص المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وبالنظر لانشغال الٍرأي العام بشأن هذه الجريمة، فإنه بتاريخ 30 أفريل 2020 في حدود الساعة السادسة والنصف مساء وقع شجار بين المدعو (ح.ن) من جهة، والمدعو (ع. م. ل) من جهة أخرى، وبعد ساعة من الزمن قام المشتبه فيه (ع. م. ل) البالغ من العمر 24 سنة بدهس الضحية (ح ع) البالغ من العمر 23 سنة الذي يعد شقيق المدعو (ح.ن) بواسطة مركبته ورميه على مسافة 18 مترا بشارع هواري بومدين بمدينة تبسة وبعد نقله إلى مستشفى الاستعجالات الدكتور بوطرفة يوسف لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. ويضف البيان أنه عقب تبليغنا تنقلنا إلى مكان الوقائع وأسدينا تعليماتنا إلى مصالح الضبطية القضائية لمباشرة التحقيق الابتدائي في القضية مع الأمر بإجراء تشريح جثة الضحية للتأكد من سبب الوفاة.

وأختتم وكيل الجمهورية البيان الصحفي، أنه وبعد استيفاء إجراءات البحث والتحري، تم تقديم جميع الأطراف بتاريخ 04ماي 2020 وفتح تحقيق قضائي ضد المدعو (ع. م. ل) عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 254 و255 و256 و257 و261 من قانون العقوبات الجزائري وبعد سماع المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا يقضي بإيداعه الحبس المؤقت.