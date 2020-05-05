كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء من الشلف، عن توسيع منحة الخطر التي أقرها رئيس الجمهورية لمستخدمي قطاع الصحة المسّخرين لمجابهة فيروس كورونا المستجد لتشمل عدة فئات أخرى.

وصرّح الوزير على هامش زيارته لمخبر إجراء تحاليل كورونا بجامعة الشلف، أنه "قد تم توسيع منحة الخطر لفائدة مستخدمي قطاع الصحة لتشمل عديد الفئات على غرار القابلات والأخصائيين النفسانيين وأعوان الصحة العمومية والمخبريين وكذا المختصين في البيولوجيا".

وطمأن بن بوزيد كل عمال قطاع الصحة الذين يتعرضون للخطر خلال تأدية مهامهم بخصوص الاستفادة من هذه المنحة قائلا: "هذه المنحة موجهة لكل الأشخاص المعرضين للخطر والمجنّدين ضمن الصفوف الأولى لمجابهة كورونا (..) ومن غير المعقول أن يستفيد من المنحة من لم يقم بأي شيء في هذه الظروف".

وبخصوص قوائم العمال الذين يستفيدون من هذه المنحة، لفت الوزير إلى أن مدير المؤسسة الاستشفائية هو المكلف بإعداد قوائم العمال المستفيدين.

من جهة أخرى كشف الوزير أن الجزائر في استقرار نسبي فيما يخص تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية ألزم الدولة على إعادة غلق بعض النشاطات المتضررة من الحجر.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع كل جزائري للكمامة من أجل الحد من انتشار الوباء ورفع الحجر.