تسبب حادث مروري بين سيارة وشاحنة مقطورة، اليوم الثلاثاء، في وفاة أربعة عمال أجانب بولاية ورڨلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية ورڨلة، أن وحدتها تدخلت على الساعة الـ 10:11 إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الاجتنابي الجنوبي الحدب ببلدية الرويسات، ما تسبب في وفاة أربعة رعايا أجانب من أصول أسيوية.

وتم إجلاء جثث ضحايا الحادث من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، فيما فتحت الجهة الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.