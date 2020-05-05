أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن مدافع المنتخب الوطني محمد فارس بات قريبا من الانتقال إلى نادي فيورنتينا خلال فترة التحويلات الصيفية.

وحسب ما نقل موقع "كالشيو ميركاتو" فإن ناديا سبال وفيورنتينا في اتصالات متقدمة من أجل إتمام صفقة انتقال ظهير أيسر "الخضر" إلى "الفيولا" .

وحسب نفس المصدر فإن النادي الإيطالي العريق يسعى لتعويض الرحيل المحتمل لظهيره البرازيلي دولبيرغ الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

ويضم نادي فيورنتينا في صفوفه حاليا لاعبا دوليا جزائريا آخرا هو رشيد غزال الذي لم يشارك في الكثير من المقابلات هذا الموسم.