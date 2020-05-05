بلغت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، منذ بداية تعليق حركتها بسبب جائحة كورونا فيروس وحتى نهاية أفريل الماضي، قرابة 1 مليار دج أي ما يقدر بـ 50 بالمائة من رقم أعمال الشركة مقارنة بنفس الفترة من 2019، حسبما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله.

وأوضح بن جاب الله أن "قياس التأثير الفعلي لوباء كورونا المستجد على حركة المسافرين ومداخيل الشركة سيتم نهاية نوفمبر القادم لدى إجراء التقييم السنوي للنشاط".

وتعكف الشركة حاليا على إجراء تقييم للخسائر المسجلة خلال فترة الحظر الصحي إلى غاية الشهر الجاري لتقديمه إلى الحكومة، من أجل التكفل بها.

وحسب نفس المصدر، فإن "إجراء هذا التقييم تم بطلب من الوزير الأول عبد العزيز جراد، من أجل معرفة وضعية الشركات الوطنية خلال فترة الوباء والنظر في إمكانيات دعمها".

ويقدر رقم الأعمال السنوي للشركة حسب نفس المسؤول، بأزيد من 4 مليار دج، محصلا من نقل السلع ونقل أزيد من 34.5 مليون مسافر في السنة بمعدل 240 قطار في اليوم.

وحسب بن جاب الله، فإن قيمة الخسارة "في تزايد مستمر كل يوم" بغض النظر عن الخسائر الناجمة عن السرقات التي تعرضت لها منشآت وتجهيزات الشركة خلال فترة الحظر.

وذكر في هذا الإطار بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد و على رأسها وقف حركة نقل المسافرين بأنواعه والتي أدت إلى "وقف حركة المسافرين بالسكة الحديدية بنسبة 100 بالمائة مقابل الإبقاء على نشاط نقل السلع والمنتجات الإستراتيجية على غرار نقل الحبوب والحديد وغيرهما بنسبة 100 بالمائة أيضا".

وإلى جانب نقل السلع، تحافظ ذات المؤسسة على خدمة "القطارات البيضاء" والتي تسير في رحلات عبر السكة الحديدية حفاظا على نجاعتها ولانجاز مهام المراقبة والصيانة.

كما تستثمر الشركة حاليا وقت الحظر لإعادة صيانة القطارات وتهيئة القاطرات والمحطات لتكون جاهزة للعودة إلى الخدمة مباشرة بعد رفع الحظر، حسب بن جاب الله.