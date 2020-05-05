غادر 12 شخصا المؤسسات الإستشفائية بولاية مستغانم بعد شفائهم من فيروس كورونا كوفيد 19، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المدير الولائي للصحة والسكان خليل محمد توفيق.

وأوضح خليل أن 7 أشخاص غادروا المؤسسة الإستشفائية "ارنستو شي غيفارا" لمستغانم و 3 أشخاص أخريين مستشفى "العجال بلطرش" بعين تادلس، فيما غادر شخصان مستشفى "حمادو حسين" بسيدي علي منذ السبت الماضي بعد خضوعهم للعلاج وتماثلهم للشفاء.

وأفاد ذات المسؤول أن "حالات التعافي الأخيرة تخص 5 نساء و6 رجال وطفل واحد تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و47 سنة.

وترتفع حالات الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد 19) بولاية مستغانم بعد تعافي هؤلاء الأشخاص إلى 46 حالة أغلبها بمستشفى مستغانم (31 حالة), يضيف خليل.