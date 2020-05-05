دعت مؤسسة "بريد الجزائر"، اليوم الثلاثاء، زبائنها الذين تقدموا بطلب البطاقة النقدية الذهبية وكذا أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية إلى التقرب من مكاتب البريد من أجل استلام بطاقاتهم الجديدة.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها، يتم إعادة تصنيعها وتشخيصها بشكل تلقائي وإرسالها إلى مكاتب البريد حسب العنوان الأصلي لصحابها والمحدد في ملف الحساب البريدي الجاري، مقترحة على زبائنها، إمكانية إعادة إرسال البطاقة الذهبية من المكتب البريدي الذي أودعت فيه إلى مكتب بريدي آخر من اختيار الزبون من خلال ملئ استمارة طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية (CIB 755) وإيداعها في المكتب البريدي المختار لاستقبالها.

وأشار البيان إلى أن استمارة طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية (CIB 755) متوفرة في كل مكاتب البريد كما يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر: www.poste.dz وأن البطاقة الذهبية التي يتم تجديدها تحتفظ بنفس الرقم السري (code pin) الأصلي".

كما أوضحت المؤسسة بأنه يمكن تتبع وضعية تصنيع البطاقة الذهبية عبر الرابط الإلكتروني (edcarte.poste.dz) المتوفر على الموقع الإلكتروني www.poste.dz.

في ذات السياق، دعت المؤسسة زبائنها الذين لم يدخلوا رقم هاتف نقال خاص بملف البطاقة الذهبية أو الذين قاموا بتغيير رقم الهاتف إدخال رقم هاتفهم عن طريق الشباك الآلي (GAB) أو عن طريق موقع E-CCP. وذلك من أجل استقبال إشعار عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) بوضعية البطاقة الذهبية, يضيف البيان.

في الأخير، أكد البيان "أنه ومن أجل أمن وسلامة حسابات زبائنها فإن البطاقة الذهبية التي لا يتم استلامها من المكتب البريدي في أجل أقصاه ستة (06) أشهر من تاريخ وصولها سيتم إعادة إرسالها إلى المركز الوطني لتصنيع وشخصنة البطاقات الذهبية".