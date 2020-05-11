أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ، لأول مرة منذ ظهور الفيروس في تونس ، ما يعني نجاحا نسبيا لافتا، بعد تسجيل تدني مستمر لمعدلات الإصابة بكورونا.

وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان الاثنين انه لم يتم تسجبل آية إصابة جديدة بالفيروس من بين 292 تحليلا مخبريا أجريت من قبل المخابر المختصة ،من بينها 40 تحليلا في إطار متابعة المرضى المصابين سابقين، تبين ان عشرة منهم فقط مازالوا يحملون الفيروس .

وأمس سجلت تونس حالتي إصابة جديدة فقط ، و30 حالة لمصابين سابقين أثبتت التحاليل أنهم مازالوا يحملون الفيروس، وذكرت البيان انه تم إجراء أكثر من 32 ألف تحليل منذ بداية الأزمة الوبائية حتى الآن. وسجلت تونس ما مجموعه1032 إصابة، تعافى منهم 700 مصاب ، فيما سجلت وفاة287 مصاب بالفيروس.

واليوم الاثنين استأنفت عدة أنشطة تجارية نشاطها مجددا بعد شهرين من الغلق ، إذ أعادت محلات الملابس و الحلاقة وبعض الأنشطة الحرفية وتجار المدينة القديمة في العاصمة تونس فتح محلاتها، وفرضت السلطات على أصحاب المحال شروطا وقائية ومراقبة دورية للاطلاع على مدى احترام تدابير السلامة الصحية، كما عادت كليات الطب والصيدلة والأسنان للنشاط الدراسي بخلاف باقي الجامعات ، وعاد طلبتها واساتذتها إلى المدرجات، وسط تدابير وقائية ملزمة.