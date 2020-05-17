خلفت كميات الأمطار التي تساقطت ساعة فقط قبل موعد الإفطار في البليدة ، غرق أحياء شعبية و قطع طرقات و محاور ، تحولت الى سيول و مجاري ، بكل من بوفاريك و بن خليل ، و بوعرفة و الصومعة ، تجند مواطنين و تدخل عناصر الإنقاذ ، لضخ المياه إلى خارج السكنات ، فيما أعلنت حالة من التأهب ، استنفرت فيها بقية أعوان الإنقاذ ، للتدخل و مساعدة العائلات المتضررة ، من فيضان المياه التي تسربت اليها ، خاصة بين أصحاب السكنات الهشة ، و اثار انسداد و انعدام بالوعات صرف المياه ، غضب المتضررين ، خاصة و أنها أصبحت عادة تتكرر كع كل تساقط .