خلف حادث مرور وقع مساء اليوم، ساعة قبل الافطار، بالطريق الوطني رقم 18، الرابط بين بلديتي، عين الحجر وبلدية البويرة بالقرب من قرية سعيد عبيد جنوب غرب مقر البلدية و الولاية ، وفاة طفل واصابة اربعة آخرين من بينهم رقيب بالحماية المدنية تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف.



ووقع هذا الحادث الأليم حسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية عبدات يوسف إثر اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 18 في حدود الساعة ال18و 55من مساء اليوم، حيث خلف خسائر بشرية تمثلت في وفاة طفل 5سنوات وإصابة 4 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة وخسائر مادية طالت السيارتين.

وعلى إثره تدخلت مصالح الإسعافات للحماية المدنية وحدة حركات الذين قدموا الاسعافات اللازمة للجرحى قبل نقلهم إلى المستشفى سالف الذكر في الوقت الذي تم فيه تحويل جثة القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها.

هذا وقد فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا في ذلك.