سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك، يتزامن هذا العام مع تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان لذات الجهاز الأمني.

ويرتكز المخطط الأمني على "مواصلة التوعية والتحسيس من كل تهديدات سلامة المواطنين وحماية الممتلكات ومكافحة الجريمة والوقاية منها، مع التركيز على التدابير الاستثنائية المتعلقة بالحجر الصحي وضبط حركة المرور سواء داخل الولايات أو بينها".

وتسهر مصالح الشرطة على "التطبيق الصارم لكافة اللوائح التنظيمية والقرارات المرتبطة بتدابير الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ومنها تكثيف نقاط المراقبة للالتزام بأوقات الحجر الصحي ومراقبة تراخيص التنقل المسلمة في هذا الظرف لدواعي الخدمة العمومية وتشديد مراقبة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتدابير الغلق أو ممارسة النشاط تحت شروط الوقاية وارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي".

ومن بين هذه التدابير أيضا "محاربة كل أشكال المضاربة والنشاطات التجارية غير المرخصة وتفادي التنقل بالمركبات داخل إقليم الولاية أو بين مختلف الولايات وتجنب التنقلات والتجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس كالأعراس والجنائز والزيارات العائلية وعيادة المرضى وزيارة المقابر".

وبالنسبة لمكافحة الجريمة والوقاية منها، فسيتم "تعزيز الدوريات في المحيط العمراني والأحياء والتجمعات السكنية.

وبخصوص عمليات التوعية، سيتم توزيع 50 ألف كمامة على المواطنين في مبادرة تضامنية ووقائية للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد19.