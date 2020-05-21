قررت مصالح ولاية تيبازة منع المواطنين من الدخول إلى الشواطئ إلى حين استتباب الوضع الصحي وإعلان التحكم في وباء جائحة كورونا، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مصالح الولاية.

وجاء في قرار لوالي تيبازة، حاج عمر موسى، ختاما للاجتماع الدوري الذي ترأسه لمتابعة تطورات تفشي وباء كورونا، "غلق الشواطئ بعد تسجيل توافد كثيف للمواطنين عليها خلال الأيام الماضية إثر تسجيل موجة حر".

وأكد قرار والي تيبازة المذكور على ضرورة مراقبة إجبارية المواطنين على ارتداء الكمامات و الأقنعة الواقية خاصة في الأماكن العمومية والمغلقة مع تسخير جميع الإمكانيات لتوفير الكمامات للمواطنين و زرع ثقافة ارتداءها و كيفية التخلص منها من خلال الحملات التوعوية.