انتشلت مصالح الحماية المدنية ببلدية بوشڨوف شرقي ڨالمة ،مقتبل هذه الليلة ، جثتي طفلين يبلغان 13 سنة و16 سنة ، في حادثة غرق بالمكان المسمّى "الڨنطرة الكحلة" بوادي سيبوس ، في جزئه العابر لإقليم بلدية بوشڨوف.

وقالت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية في بيانين متفرقين ، أنّ مصالحها للوحدة الثانوية بدائرة بوشڨوف مدعومة بفرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية ، قد تدخلت في الحادثة منذ الساعة الـ18 و10 دقائق من مساء اليوم في حادثة الغرق التي اهتزت لها البلدة الأخيرة.

وقد كلّل التدخل بانتشال جثة الطفل الأول البالغ قيد حياته 16سنة ، ثم تواصل البحث من قبل موعد الإفطار، إلى غاية حوالي العاشرة ليلا ، أين تمكنت فرقة الغطس التابعة للمصالح ذاتها ، من انتشال الجثة الثانية للغريق الثاني البالغ قيدحياته 13سنة ، مثلما أورد بيان الحماية المدنية .

وقد نقلت الجثتان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة بوشڨوف ، كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في حادثة الغرق.