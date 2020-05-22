كشفت خلية الإعلام والصحافة لأمن ولاية تبسة في بيان لها مساء اليوم تحوز الخبر نسخة منه أن حصيلة تدخلات مختلف مصالح الشرطة سجلت 8303 تدخلا خلال الحجر الصحي تمت خلالها عمليات حجز ل 400 مركبة وتحرير محاضر قضائية للمخالفين.

وتضمن البيان أن أمن الولاية سجل 8303 تدخلا خلال ساعات الحجر الصحي بمراقبة 6464 شخصا بينهم 3263 شخص تم انجاز ملفات جزائية ضدهم حول مخالفات تتعلق بعدم تطبيق قرارات الحجر إضافة لمراقبة 2073 مركبة تم حجز 400 منها من اجل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالوضع في المحشر على خلفية عدم حيازة رخصة التنقل .وخضعت 195 دراجة نارية للمرقبة وضعت 112 منها في المحشر ،فيما تم تسجيل 61 مخالفة تتعلق بالتجمع لأكثر من شخصين و27 مخالفة أخرى تتعلق بعدم الالتزام بمسافة الأمان مع معالجة 04 مخالفات خاصة بالبيع غير الصحي. ورافقت هذه العمليات الردعية حملة تحسيس جوارية عن طريق التقرب من المواطنين و أصحاب المحلات واستعمال مكبرات الصوت الخاصة بمركبات الشرطة التابعة لأمن الولاية ونشر مطويات خاصة بنشر ثقافة الوقاية للحد من انتشار فيروس كرونا بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية المحلية والشركاء الأمنيين بقطاع الاختصاص على التبليغ عن المخالفات وطلب المعلومات والتوجيه عبر الأرقام المجانية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمـن الوطني(48-15)-(17)-(104). وسطرت مصالح امن ولاية تبسة مخططا امنيا خاصا بالتغطية الأمنية خلال يومي العيد بتسخير اكثر من 2000 شرطي عامل بصفة مباشرة لتغطية وتأمين كامل إقليم الاختصاص (مدينة تبسة والدوائر التابعة لها) والوقوف على تطبيق مختلف القرارات والتنظيمات الرامية للحفاظ على سلامة المواطنين خاصة مع تزامن هذه المناسبة بتطبيق مختلف التدابير والقرارات الخاصة بالوقاية من انتشار وباء كورونا بما فيها السهر على تنفيذ القرارات الجديدة المتضمنة تمديد توقيت الحجر الجزئي من الساعة 13 زوالا الى غاية الساعة 07 صباحا خلال يومي العيد وكذا التعليق الكامل والتام لتحرك المركبات والدراجات النارية ومنع زيارة المقابر وأي شكل من أشكال التجمعات خلال نفس المدة،

من جهة أخرى شاركت الفرق الشرطية بتبسة بقوة في توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات ووسائل الوقاية المختلفة والحث على الوقاية من خلال رفع مستوى الانضباط والإلتزام.