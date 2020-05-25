اعتذر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، بعدما ضبطته الشرطة في مطعم في فيينا بعد فترة السماح للمطاعم بالعمل.

وذكرت صحيفة كرونه أن الشرطة عثرت على فان دير بيلين وزوجته في حديقة مطعم إيطالي خلال تفتيش روتيني بعد منتصف ليل الأحد، وكانت هناك مشروبات على طاولتهم.

ووفقا للتخفيف الذي طرأ هذا الشهر على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، يجب غلق المطاعم في الساعة 11 مساء.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن فان دير بيلين أعرب عن أسفه قائلا "ذهبت لتناول الطعام مع صديقين وزوجتي للمرة الأولى منذ الإغلاق. كنا نتحدث بعيدا ولسوء الحظ لم نشعر بالوقت".

وأضاف "أنا آسف حقا. لقد كان خطأ".

ورئيس النمسا منصب شرفي إلى حد كبير. وتحدد حكومة المستشار سيباستيان كورتس قواعد التعامل مع فيروس كورونا.