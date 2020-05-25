قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن تركيا لن تقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد، مجددا التأكيد على أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم.

وقال أردوغان في رسالة مرئية، أمس بعث بها إلى مسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر، "خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي".

وأضاف "لن نغض الطرف إزاء منح الأراضي الفلسطينية لأحد، وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، نيتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات.

وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.