روسيا تسجل 161 وفاة جديدة

أعلنت روسيا يوم الأربعاء وفاة 161 مصابا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3968.

وأعلن المسؤولون تسجيل 8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 370680.

تسجيل خمس إصابات جديدة في قرية بالضفة الغربية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الأربعاء إنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية بيت أولا بمحافظة الخليل بعد يوم من قرار الحكومة الفلسطينية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضافت في بيان أن من بين الإصابات الجديدة "طفلان عام ونصف و13 عام".

وذكرت وزارة الصحة في بيان سابق أن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت في قطاع غزة يوم الثلاثاء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 613 منها 179 في القدس.

وسجلت خمس حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي منها واحدة في قطاع غزة واثنتان في القدس.

ارتفاع عدد حالات الإصابة في ألمانيا إلى 179364

أفادت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بـ 362 إلى 179364.

ووفقا للإحصاء، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 47 لتصل إلى 8349.

إندونيسيا تسجل 686 إصابة جديدة و55 وفاة

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23851.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين إن البلاد شهدت 55 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1473.

ووصل عدد المتعافين حتى يوم الأربعاء إلى 6057.

كانت إندونيسيا أعلنت يوم الثلاثاء تسجيل 415 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة.

الصين تسجل حالة إصابة واحدة

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 26 ماي، مقابل سبع حالات قبلها بيوم.

وحالة الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

مادورو يعلن عن تخفيف الحجر الصحي في فنزويلا اعتبارا من جوان

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه سيتم تحفيف نظام الحجر الصحي المفروض في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن مادورو قوله: " أدرك ضرورة تخفيف القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولكن من الضروري القيام بذلك بطريقة منظمة وآمنة، يوم الاثنين 1 يونيو، ستبدأ مرحلة تخفيف الحجر الصحي".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن الحكومة " قامت بتحليل جميع العناصر الضرورية لتعديل وضبط الحياة الاقتصادية للبلاد".

وكانت فنزويلا أعلنت في 13 مارس الماضي عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرضت حالة الطوارئ.

وفي 17 مارس، أعلن مادورو قرار فرض الحجر الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، ومع حلول 26 مايو، تم تسجيل 2111 إصابة بهذا الفيروس في فنزويلا، توفي منهم 11 شخصا.

أنغولا تعلن حالة الكارثة بسبب جائحة كوفيد-19

أعلنت جمهورية أنغولا حالة الكارثة بدل حالة الطوارئ، في خطوة تمهد الطريق لاستئناف تدريجي للحياة العادية التي عطلتها جائحة (كوفيد-19)، في البلاد.

وذكر بيان مجلس الوزراء الأنغولي أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، ويستمر حتى 9 جوان المقبل، مع لوائح محددة لمختلف الأنشطة العامة والخاصة.

وأضاف البيان أن الحكومة لا يمكنها تجاهل العواقب الاقتصادية الخطيرة التي نجمت عن توقف الحياة الاجتماعية، وكيف أثرت على الحقوق الأساسية للمواطنين.

ولفت النظر إلى أنه رغم هذا القرار، فإن الحكومة الأنغولية لن تخفف الاحتياطات لمواجهة هذا الوباء.

وأبلغت أنغولا حتى الآن عن 70 حالة إصابة بالفيروس، وأربع وفيات ، و18 حالة شفاء.

ثلاث دول أوروبية تفتح الحدود فيما بينها

أكد وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، أن كلا من المجر وسلوفاكيا والتشيك ستفتح حدودها أمام مواطني الدولة الأخرى ابتداء من منتصف الليل، أمس الثلاثاء، مع فرض بعض الشروط.

وقال سيارتو في بيان تم نشره على موقع وزارة الخارجية المجرية الرسمي عبر الانترنت: "للسماح بالسفر عبر الحدود دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي وسط جائحة فيروس كورونا يتعين ألا تزيد مدة إقامة المجريين والسلوفاك والتشيك في الدولة الأخرى على 48 ساعة".

وأضاف وزير الخارجية المجري أن "المجريين يمكنهم أيضا السفر إلى التشيك من خلال المرور بسلوفاكيا لكن لا يمكنهم المرور بسلوفاكيا في طريق العودة وسيكون عليهم المرور بالنمسا"موضحا انه "سينطبق ذلك على التشيك العائدين إلى بلادهم من المجر".

للتذكير، فقد فتحت المجر أيضا حدودها الجنوبية أمام الصرب ابتداء من صباح أول أمس الاثنين.

وسجلت المجر عدد حالات الإصابة 4771 وعدد حالات الوفاة 499 حتى امس، وهي أعداد قليلة للغاية يرجع السبب فيها إلى العزل العام المبكر والمحكم الذي تخففه الحكومة منذ أوائل ماي.

وفي السياق حثت إسبانيا، امس، شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شينغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيسا البرلمانين الفرنسي والألماني إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأقرب وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق بسب فيروس كورونا المستجد.

بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير في علاج بعض الحالات

قالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19 الذين من المرجح أن يستفيدوا منه في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

المكسيك تسجل أعلى حصيلة يومية

سجلت المكسيك 501 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن فيما سجلت القفزة في أعداد الإصابات الجديدة رقما قياسيا كذلك.

وقالت سلطات الصحة خلال إفادة صحفية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة الآن بلغ 74560 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 8134.

عدد الوفيات في البرازيل يصل إلى 24512

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا بلغ 24512، مع تسجيل 1039 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 391222 بعد رصد 16324 حالة جديدة.