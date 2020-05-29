أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وعند تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل "تويتر" و"فيسبوك" ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

ووجه الرئيس الأمريكي، وليام بار وزير العدل للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد ترامب بأن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته على موقع تويتر باعتبارها غير موثوقة، وقال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".