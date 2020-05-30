تناقلت صفحات فايسبوكية خاصة ولمجموعات أحياء بلدية باش جراح بالعاصمة أخبار عن استقبال مستشفى القبة عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس اللعين، وكلهم من سكان البلدية.

وأكد هؤلاء أن الاحتمال الأكبر لانتشار فيروس كوفيد -19 بين عدد من سكان أحياء بلدية جراح، هو سوق ميلودي برينيس، المشهور، حيث كان هذا الفضاء التجاري الشعبي يعج بالمتسوقين وبأعداد رهيبة طيلة شهر رمضان المنقضي، سواء من سكان باش جراح أو من بلديات أخرى، دون احترام تدابير الوقاية والتباعد الجسماني، دون الحديث عن عدم ارتداء غالبية مرتادي السوق، بل وحتى بعض التجار، للكمامات الواقية.

وتداول الناس في عديد الأحياء بباش جراح، سيما أحياء جنان مبروك، "ليفوليتيف"، والشارع 4، "لاغلاسيار"، وغيرها أنباء عن إصابة جيرانهم بالوباء الخطير، علاوة على اشتباه إصابة عدد كبير أيضا بهذا الفيروس، فمنهم من هو يرقد بالمستشفيات (مستشفى القبة على وجه الخصوص)، ومنهم من قرر أن يعزل نفسه لاشتباه إصابته، على مستوى المنزل، حتى لا تنتقل العدوى بين أهله وجيرانه في تلك الأحياء الشعبية بامتياز.

وكانت صفحات شخصية لسكان أحياء باش جراح وأيضا صفحات مجموعات الأحياء تناقلت نقلت صور ومشاهد فيديو عديدة، عن كثافة الحركة على مستوى سوق باش جراح ومحيطه، دون احترام الناس لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الخطير، ودعا هؤلاء سلطات بلدية باش جراح وسلطات المقاطعة الإدارية إلى ضرورة التحرك في اتجاه ردع تلك السلوكات والتصرفات غير الحضرية وغير الصحية والخطيرة على الصحة العمومية، إلا أن التدخل لم يكن إلا شكليا، لتختفي تلك التصرفات لفترات قصيرة قبل أن تعود.

من جهتهم كان أطباء، من مختلف التخصصات، قد نبهوا سواء بالاتصال المباشر مع مسؤولي البلدية، أو عبر صفحاتهم الفايسبوكية، من خطورة الوضع، سيما على مستوى سوق ميلودي برينيس بباش جراح، مؤكدين أن لديهم اقتراحات عملية، لبقاء نشاط السوق وتجاره وأيضا مرتاديه من المواطنين المتسوقين، مع ضرورة احترام الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها لمحاربة انتشار فيروس كورونا.