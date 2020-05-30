تسلمت إدارة مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة إعانة طبية ممثلة في وسائل وقائية من طرف عضو مجلس الأمة السابق كرومي سليمان، وتمثلت هذه الإعانة الطبية في 900 بدلة طبية، 600 قبعة طبية، 500 غطاء الحذاء الطبي، 2000 كمامة طبية.

وجد كرومي سليمان في استقباله مسؤولي قطاع الصحة بالولاية على غرار مدير المستشفى، مدير مستشفى الأمومة والطفولة محمد بوضياف، مدير مركز مكافحة السرطان إلى جانب رئيس الدائرة وبعض الوجوه المحلية المعروفة وممثلي جهازي الدرك الوطني والشرطة.

وكشف كرومي في تصريح لـ"الخبر" أن هذه المبادرة التي وصفها بالمتواضعة تأتي في إطار إعطاء تشجيع الأطقم الطبية وشبه الطبية الساهرة على تأدية مهامهم العلاجية بمستشفى الشهيد ترابي بوجمعة، ولضمان التكفل الأحسن بالمرضى لا سيما الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" المتواجدون تحت الرعاية الطبية بهذا المستشفى، معتبرا في الوقت ذاته أنه ممتن لبن يلس عمر الموجود بالجزائر العاصمة على كل ما قدمه من دعم ومساهمة لإنجاح هذه المبادرة.

يذكر أن كرومي سليمان عضو مجلس الأمة السابق، من الإطارات السابقة بديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو مهندس تطبيق في البناء والتعمير، سبق وأن تقلد رئاسة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحت العلمي والشؤون الدينية والتكوين ثم مقررا للجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة.