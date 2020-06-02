نجح أعوان سيارة الإسعاف للحماية المدنية ببلدية حيزر 18كلم شمال مقر ولاية البويرة في مساعدة امرأة حامل تبلغ من العمر 34 سنة على وضع مولودها من جنس ذكر لما فاجأها المخاض داخل سيارة الإسعاف.

وحسب خلية الإعلام والاتصال فان وحدة قطاع حيزر تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة السابعة وعشرة دقائق لتحويل حامل إلى متعددة الخدمات أين فاجأها المخاض و تمت عملية التوليد في ظروف جيدة.

وبعد إتمام عملية التوليد تم نقلها إلى مصلحة الأمومة والطفولة بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة لتلقي العلاج المناسب.