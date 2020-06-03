عقب وقوع عطب اليوم، الأربعاء، على مستوى قناة رئيسية للتوزيع متواجدة ببلدية القبة، تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر - سيال - زبائنها عن انقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

• بلدية القبة (جزئيا) .

• بلدية سيدي أمحمد (جزئيا) .

• بلدية بلوزداد.

• بلدية حسين داي (جزئيا).

تؤكد سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية بالانقطاع أنّ أشغال الإصلاح تمّ الشروع فيها، وبأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند انتهاء الأشغال المحددة خلال ليلة الأربعاء 03 جوان 2020 إلى الخميس 04 جوان 2020.

تسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات) بالمياه.