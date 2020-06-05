أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الحرس الوطني أنهى ما اسماه بـ"الفوضى" في مدينة منيابوليس.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه سيتم إعادة فتح الولايات المتحدة الأمريكية وبقوة، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق أنقذ حياة الملايين من تفشي فيروس كورونا.

كما طالب ترامب ولاية كاليفورنيا بإعادة فتح اقتصادها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت إلى حد كبير الوباء.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات على إثر تداول فيديو قتله من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.

و قد تجاوزت حصيلة الاعتقالات خلال الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد, على يد الشرطة, 10 آلاف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة, وفق وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية.