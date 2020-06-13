أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا سترفع اعتبارا من الإثنين و ليس الثلاثاء كما كان مقررا أصلا، مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية والتي كانت تطبقها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح متحدث باسم الوزارة، أنه سيتم رفع المراقبة على الحدود ليلة الأحد الإثنين. وكان من المقرر أصلا بدء تطبيق هذه الخطوة ليلة الإثنين الثلاثاء.

وستعيد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين خصوصا فرنسا.

وألغت حكومة أنجيلا ميركل "ضرورة إثبات وجود سبب وجيه للدخول" إلى البلاد.

وكانت ألمانيا فرضت منتصف مارس رقابة على حدودها مع بعض الدول المجاورة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وكان يسمح فقط للعاملين على الحدود أو الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية دخول الأراضي الألمانية فيما كانت الزيارات الخاصة ممنوعة.