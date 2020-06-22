قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن الحكومة المغربية استخدمت تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الصهيونية في التجسس على الصحفي عمر راضي الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المغرب.

وتوصلت المنظمة إلى أن هاتف راضي تعرض لعدة هجمات باستخدام "أسلوب جديد متطور" قام بتحميل برنامج بيجاسوس للتجسس الذي طورته (إن.إس.أو).

وقالت المنظمة "الهجمات وقعت خلال فترة تعرض فيها راضي لمضايقات متكررة من السلطات المغربية، ووقع أحد هذه الهجمات بعد أيام فقط من تعهد إن.إس.أو بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات لحقوق الإنسان واستمرت على الأقل حتى جانفي 2020".

ولم يرد راضي أو سيد أمزازي المتحدث باسم الحكومة المغربية أو المصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان على الفور على رسائل لطلب التعليق.

وفي مارس صدر حكم بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على راضي بسبب تغريدة نشرها على تويتر في عام 2019 انتقد فيها محاكمة مجموعة من النشطاء.