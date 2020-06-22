وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصابع الاتهام إلى تركيا اليوم الاثنين بسبب دعمها لحكومة الوفاق الوطني ليبيا، قائلا إنه تمارس "لعبة خطيرة" تتعارض مع كل ما وافقت عليه في المحادثات الدولية.

وقال ماكرون "أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس أردوغان إنني أعتبر أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا اليوم تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين"، في إشارة إلى مؤتمر للسلام عقد في وقت سابق من هذا العام.

وقال ماكرون إنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة في ليبيا.