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عدد حالات الإصابة اليومية يواصل الارتفاع

توقيف ترامواي سطيف

مجتمع
7 يوليو 2020 () - إ.ب
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أعلن والي ولاية سطيف عن توقيف ترامواي المدينة ابتداء من يوم الغد تماشيا مع الحجر المنزلي الجزئي الذي فرض على بعض بلديات الولاية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وكان عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور بقاط بركاني قد أكد للإذاعة المحلية أن إجراء فرض الحجر الجزئي بسطيف كان ضرورة لتكسير ذروة انتشار الفيروس، بعد التزايد الرهيب في عدد حالات الإصابة.

وحسب نفس المسؤول فإن الإجراء سيسمح للخبراء والسلطات المعنية في التحكم في الوضع أكثر، والنتيجة ستظهر بعد 15 يوما.

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كورونا

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