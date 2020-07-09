ميلة: أطباء وعمال بمستشفى فرجيوة في وقفة احتجاجية
مجتمع
9 يوليو 2020 () - ب.رشيد
أقدم نهار اليوم الخميس عمال مستشفى الإخوة مداحي بفرجيوة شمال غرب ولاية ميلة على تنظيم وقفة احتجاجية داخل ساحة المستشفى ،تعبيرا عن استيائهم الشديد إزاء الظروف الصعبة التي يعملون فيها و المشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها المستشفى أطباء و ممرضون وعمال مهنيون وإداريون وأعوان الأمن والوقاية أعربوا عن تذمرهم من تأخر صب الأجور و منحة الجائحة "كوفيد19" التي وعد بها رئيس الجمهورية، و التي لم تصب بعد في حسابات عمال هذه المؤسسة.
و يذكر أن مستشفى فرجيوة يحتوي على مصلحة خاصة بكورونا في الطابق الخامس مجهزة بتجهيزات عصرية، غير أنها تشهد منذ أيام ضغطا كبيرا أرهق الطاقم الطبي الذي يعمل في ظروف صعبة . كما تم أمس إنهاء مهام مدير المستشفى السابق أمين بوقعدة، و تعيين مدير جديد خلفا له.