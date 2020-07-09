أقدم نهار اليوم الخميس عمال مستشفى الإخوة مداحي بفرجيوة شمال غرب ولاية ميلة على تنظيم وقفة احتجاجية داخل ساحة المستشفى ،تعبيرا عن استيائهم الشديد إزاء الظروف الصعبة التي يعملون فيها و المشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها المستشفى أطباء و ممرضون وعمال مهنيون وإداريون وأعوان الأمن والوقاية أعربوا عن تذمرهم من تأخر صب الأجور و منحة الجائحة "كوفيد19" التي وعد بها رئيس الجمهورية، و التي لم تصب بعد في حسابات عمال هذه المؤسسة.

و يذكر أن مستشفى فرجيوة يحتوي على مصلحة خاصة بكورونا في الطابق الخامس مجهزة بتجهيزات عصرية، غير أنها تشهد منذ أيام ضغطا كبيرا أرهق الطاقم الطبي الذي يعمل في ظروف صعبة . كما تم أمس إنهاء مهام مدير المستشفى السابق أمين بوقعدة، و تعيين مدير جديد خلفا له.