قرر رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ إقالة جميع وزراء حركة النهضة من الحكومة، برغم تقديمه استقالته مساء اليوم الى الرئيس قيس سعيد .



واقال الفخفاخ كل من محمد الأنور معروف وزير الدولة للنقل وعبداللطيف المكي وزير الصحة ولطفي زيتون وزير الشؤون المحلية ومنصف السليطي وزير التجهيز وسليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأحمد قعلول وزير الشباب والرياضة.



وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية الليلة أن الفخفاخ قرر تكليف عدد من الوزراء في حكومته بالتسيير المؤقت للوزارات التي كان يشغلها وزراء النهضة، وكلف وزير الشؤون الاجتماعية الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، ووزير الاتصالات فاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، ووزير الشؤون العقارية غازي الشواشي بوزارة التجهيز بالنيابة، و المتحدثة باسم الحكومة أسماء السحيري بوزارة الشباب والرياضة بالنيابة، ووزير البيئة شكري بلحسن بوزارة الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بادارة وزارة التعليم العالي بالنيابة



