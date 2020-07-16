احتج العشرات من سكان بلدية "القديد" نهار اليوم الخميس وتجمعوا وسط الطريق الوطني رقم 01 أ الذي يمر وسط المدينة وأمام مقر البلدية قام المحتجون بوضع الحجارة والمتاريس وحرق بعض العجلات احتجاجا على تأخر استغلال مشروع المياه العذبة الذي كانت قد وعدت السلطات بتجسيده خلال منتصف شهر جويلية الجاري، بعد معاناة دامت عقودا زمنية طويلة مع المياه المالحة التي كانت تصل حنفياتهم ولم يستطع السكان التأقلم معها بل ساهمت في نشر عدة أمراض منها القصور الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

وكانت السلطات قد بحثت عن مصدر آخر للتزود بالمياه العذبة حيث وجد بئر عميقة بمنطقة "بعيج" على بعد نحو عشر كيلومترات وتم استغلالها وربط قنواتها بشبكة المدينة، لكن سرعان ما تم السطو عليها من طرف الفلاحين القاطنين على ضفاف هذه القنوات ونزحت مياهها لتعود الأزمة من جديد.

ويعاود السكان رفع مطلبهم واحتجاجهم مرات عديدة من أجل البحث عن مصدر آخر أو إعادة بعث البئر القديمة، وتعهدت السلطات بأن يتم تنفيذ مشروع البئر القديمة بقنوات جديدة وسيكون جاهزا للاستغلال والشرب مع شهر جويلية الجاري ومع انتظار المواطنين لتجسيد المطلب وندرة المياه المالحة عبر الأحياء اضطر السكان إلى الاحتجاج وشل حركة المرور أمام المركبات مطالبين السلطات بتنفيذ الوعد وفك معاناتهم مع الماء المالح.