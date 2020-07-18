أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و260 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى17 ألف و15 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 14 ألف و620 حالة بنسبة تعاف تناهز 86 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 269 حالة بمعدل إماتة بلغ 1.6في المائة.

وأفادت المسؤولة بأن تتبع المخالطين مكن من رصد ما مجموعه 93 ألفا و906 من المخالطين ما زال منهم 14 ألفا و999 شخصا تحت المراقبة الصحية إلي حين انتهاء المدة اللازمة والمحددة في 14 يوما ابتداء من آخر لقاء بين الشخص المريض المخالط.