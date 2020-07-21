أعلن مجمع سوناطراك عن استئناف الإنتاج على مستوى مركب الغاز المسال (GL1K) بسكيكدة، اعتبارا من يوم 16 جويلية الجاري بعد توقف عام للقيام بأعمال الصيانة الدورية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجمع.

وأكد المجمع أنه خلال هذا التوقف الكلي لنشاط المركب، فإن كل المعدات والأجهزة الخاضعة للوائح المراقبة والتي تتزامن نهاية مدة خدمتها مع فترة عمليات الفحص والاختبارات، أدمجت أيضا في عمليات التفتيش والمراجعة التي ينص عليها القانون، والتي تشرف عليها سلطة ضبط المحروقات والمديرية العامة للمناجم.

وحسب ذات المصدر، فإن أعمال الصيانة يتم تنفيذها من طرف وحدات الصيانة الداخلية للمجمع بدعم من خبراء المؤسسات المختصة في عمليات الصيانة .

وأضاف البيان أنه " بعد تقدم الأشغال بنسبة 85 بالمائة سجل حادث يوم 21 فيفري 2020، مس أحدى التوربينات من بين الأربعة عشر (14) الموجودة على مستوى هذا المركب.

وأضاف البيان، أنه تطلب استبدال هذا التوربين بصفة كاملة في مدة زمنية تتجاوز18 شهًرا.