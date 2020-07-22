ارتفع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و ذلك رغم الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 ، حسبما أفاد به بيان وزارة التجارة.

وحسب ذات المصدر فقد بلغ عدد المقيدين الجدد في السجل التجاري للسداسي الأول من سنة 2020 بـ 70.243 مقيد أي بزيادة 1194 مقيد جديد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2019 حيث قدر العدد المقيدين بها 69.049 مقيد.

وأوضحت وزارة التجارة أنه "رغم الظروف الصحية والآثار السلبية لجائحة كورونا والظروف الخاصة التي يمر بها النشاط التجاري والصناعي، إلا أن هذا لم يؤثر على التقيد في السجل التجاري في السداسي الأول من السنة الجارية".

يذكر أنه منذ بداية السنة الجارية عرف عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بصفتي شخص طبيعي ومعنوي ارتفاعا حيث زاد بـ 11.427 مسجلا خلال شهر مارس الفارط، بنسبة ارتفاع بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بمارس 2019 حيث بلغ العدد 10.857 مسجلا. وكان قد بلغ عدد المسجلين في السجل التجاري لشهر مارس 2019 بصفة شخص طبيعي 9.406 مسجلا مقابل 10.229 مسجلا في مارس 2020 أي بنسبة ارتفاع 8.7 بالمائة.

وفيما يخص المسجلين بصفة شخص معنوي، فكان قد بلغ عددهم 1.451 مسجلا في شهر مارس 2019 مقابل 1.198 مسجلا في مارس 2020 أي بانخفاض قدره 17.4 بالمائة. وفي شهر جانفي الفارط ، بلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بصفة شخص طبيعي 15.390 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 حيث بلغ العدد آنذاك 11.459 أي بزيادة تقدر بـ 34.3 بالمائة.