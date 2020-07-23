أعلنت وزارة التجارة في بيان لها عن إلغاء عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالفترة الصيفية لموسم 2020 و ذلك قصد الوقاية والحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والتجار، أنه قد تم إلغاء عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالفترة الصيفية لموسم صيف 2020".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تنفيذا للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لحماية صحة المستهلك والحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

تجدر الإشارة أن عملية البيع بالتخفيض للموسم الصيفي تكون غالبا خلال الفترة الممتدة من 21 جويلية إلى غاية 31 أوت وذلك بهدف إتاحة الفرصة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك بالحصول على مختلف السلع والخدمات بأسعار منخفضة.

وعملية البيع بالتخفيض أو ما يسمى بـ "الصولد" مقننة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 18 جوان 2006 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المعنية.